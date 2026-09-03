Министр России назвал задержание судна «Профессор Молчанов» нарушением международного права

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что задержание норвежскими властями судна Росгидромета «Профессор Молчанов» на Шпицбергене является нарушением международного права.
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