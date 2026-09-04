Подрядчик в Севастополе обвиняется в хищении 70 млн рублей при капремонте

Директор подрядной организации обвиняется в хищении более 70 млн рублей.Военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Электросервис» Евгения Бадикова по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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