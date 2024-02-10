«Две ведьмы с ума сходят»: Собчак обрушила народный гнев на едва пришедшую в себя Кудрявцеву

Журналистка с новой силой распалила утихший было скандал со стаканом воды. Лера Кудрявцева кадр шоуВ конце января Лера Кудрявцева оказалась на вершине обсуждений публики после стакана воды, которой она прямо в эфире плеснула в лицо героини шоу «Привет, Андрей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии