«Две ведьмы с ума сходят»: Собчак обрушила народный гнев на едва пришедшую в себя Кудрявцеву

Журналистка с новой силой распалила утихший было скандал со стаканом воды. Лера Кудрявцева кадр шоуВ конце января Лера Кудрявцева оказалась на вершине обсуждений публики после стакана воды, которой она прямо в эфире плеснула в лицо героини шоу «Привет, Андрей».