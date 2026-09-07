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«Ксения заслуживает справедливости»: как видео с камер перевернуло дело о «самоубийстве» в Мурино

«Ксения заслуживает справедливости»: как видео с камер перевернуло дело о «самоубийстве» в Мурино

Видео, которое предоставил отец погибшей в январе 2021 года жительницы Ленинградской области, станет ключевой уликой на судебном процессе против её бывшего парня.

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