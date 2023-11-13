Охотники за православными крестами, или почему мы защищаем крест

Но есть ещё в России протестантские церкви и они тоже вносят вклад в российскую культуру.да они без креста ,важно евангелие и Бог и евангелие одно на земном шаре и учение одно

Нина Попова

Ну, все смешал. Мне тоже не нравится эти истории с ликвидацией крестов. Но, про аборты могут рассуждать только женщины. Если мужчины хотят, то могут порассуждать про кастрацию.