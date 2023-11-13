Юрий Кот Тг-канал Роман Алехин сообщил: «На канале, который ведёт команда АНО «Диалог Регионы» по развитию госпабликов, появилось очередное изображение православного храма без креста».
Охотники за православными крестами, или почему мы защищаем крест
Комментарии
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НС
Нина Смирнова
Но есть ещё в России протестантские церкви и они тоже вносят вклад в российскую культуру.да они без креста ,важно евангелие и Бог и евангелие одно на земном шаре и учение одно
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7 час.
Нина Попова
Ну, все смешал. Мне тоже не нравится эти истории с ликвидацией крестов. Но, про аборты могут рассуждать только женщины. Если мужчины хотят, то могут порассуждать про кастрацию.
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2 час.
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