Узбекистан объявил в международный розыск через Интерпол Расаева и Темирханова

Узбекистан объявил в международный розыск через Интерпол Бислана Расаева (36 лет) и Шамиля Темирханова (31 год), которые подозреваются в причастности к покушению на бывшего главу департамента информационной политики администрации президента Комила Алламжонова.
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