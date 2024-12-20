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Узбекистан объявил в международный розыск через Интерпол Расаева и Темирханова

Узбекистан объявил в международный розыск через Интерпол Расаева и Темирханова

Узбекистан объявил в международный розыск через Интерпол Бислана Расаева (36 лет) и Шамиля Темирханова (31 год), которые подозреваются в причастности к покушению на бывшего главу департамента информационной политики администрации президента Комила Алламжонова.

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