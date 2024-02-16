Русская армия нашла обстрелявшую Белгород установку «Вампир» и уничтожила вместе с экипажем

О ликвидации расчета РСЗО ВСУ сообщил военкор Поддубный.Расчет украинской реактивной установки залпового огня «Вампир», который накануне нанес варварский удар по мирным кварталам Белгорода, был обнаружен и уничтожен.
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