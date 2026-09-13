Новый способ грабежа водителей: ядовитое средство на держателях дворников

В разных странах мира зафиксированы случаи нового вида уличных ограблений, при котором злоумышленники наносят на держатели стеклоочистителей (дворников) автомобилей токсичное вещество, вызывающее потерю сознания.
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