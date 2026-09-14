ЦБ: золото стало самым доходным инструментом на российском финрынке в августе

В августе золото стало самым доходным инструментом на финансовом рынке России. Этот драгоценный металл показал доходность за прошлый месяц в 17,4%, сказано в «Обзоре рисков финансовых рынков», подготовленном Центральным банком (ЦБ) РФ.
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