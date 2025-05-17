Фигура Лизы Моряк на пятый день после родов восхитила фанатов

Лиза Моряк родила вторую дочь от Сарика Андреасяна и уже прекрасно выглядит. Всего несколько дней прошло с тех пор, как актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян стали родителями во второй раз, и вот звезда сериалов уже делится с подписчиками в соцсетях моментами своей новой жизни в роли мамы двоих детей.