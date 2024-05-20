Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия применит изощрённую китайскую тактику на Харьковском направлении – эксперт

Российская армия будет применять на Украине китайский метод «тысячи мелких порезов». Об этом в интервью информагентству БелТА заявил главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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