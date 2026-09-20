Шоу-бизнес: 13 лет ухлёстывал за женой Юрия Стоянова, чтобы стать счастливым: Как живёт звезда «Криминального квартета» Владимир Ерёмин

Он сыграл более 100 ролей в кино и сериалах, заслужил неофициальное звание короля дубляжа, потому что озвучил почти 200 героев и подарил свой голос Аль Пачино, Энтони Хопкинсу, Майклу Дугласу и другим зарубежным актёрам.
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