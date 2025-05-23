Страна и люди

«За крестопадом неизбежно приходит крестовоздвижение — на сайт Кремля вернулись кресты на гербе» Новости СМИ2 Вечером 21 мая Кремль вернул на свой официальный сайт правильный, необрезанный герб России с крестами над коронами и державой.