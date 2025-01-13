Российские удобрения уничтожают польский государственный химический гигант – FT

Проблемы компании Azoty также побудили польское правительство премьер-министра Дональда Туска потребовать от ЕС гораздо более жестких ограничений на экспорт калийных удобрений из России вопреки принципу свободной конкуренции.
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