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Российские удобрения уничтожают польский государственный химический гигант – FT

Российские удобрения уничтожают польский государственный химический гигант – FT

Проблемы компании Azoty также побудили польское правительство премьер-министра Дональда Туска потребовать от ЕС гораздо более жестких ограничений на экспорт калийных удобрений из России вопреки принципу свободной конкуренции.

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