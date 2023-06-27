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Генменеджер «Чикаго» о Холле и Фолиньо: «Очень рады, что у нас появились игроки такого уровня. Они обладают богатым опытом и лидерскими качествами»

«Мы очень рады, что у нас появились игроки такого уровня. Они обладают богатым опытом и лидерскими качествами и не только нашу усилят нашу линию атаки, но и помогут развитию команды в целом», – сказал Кайл Дэвидсон.

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