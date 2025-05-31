Госдеп: у США есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс, выступая в эфире телеканала Fox News, заявила, что у американской стороны есть свои требования по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
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