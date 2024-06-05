Путин приехал в Царское село, где посетит выставку, посвященную Пушкину

Президент России Владимир Путин прибыл в Государственный музей-заповедник "Царское Село", где российский лидер ознакомится с выставкой "Поэт и царь" и осмотрит воссозданные залы второго этажа Музея-лицея, где учился Александр Пушкин.
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