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Путин приехал в Царское село, где посетит выставку, посвященную Пушкину

Путин приехал в Царское село, где посетит выставку, посвященную Пушкину

Президент России Владимир Путин прибыл в Государственный музей-заповедник "Царское Село", где российский лидер ознакомится с выставкой "Поэт и царь" и осмотрит воссозданные залы второго этажа Музея-лицея, где учился Александр Пушкин.

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