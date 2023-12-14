ЕАБР выделит Белоруссии $500 миллионов на финансирование медицины и транспорта

Евразийский банк развития оплатит Минску часть его расходов на медуслуги и логистику.По словам главы правления ЕАБР Николая Подгузова, Белоруссия получит 0,5 миллиарда долларов в эквиваленте различных валют для реализации перечня проектов, по которым идет работа в "накатанном режиме", в том числе несколько коммерческих.