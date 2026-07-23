Британию можно брать голыми руками: флота нет, армии нет, США устранились

С начала июня в британской прессе регулярно печатаются граничащие с паникой сообщения: ни одна из четырёх многоцелевых атомных субмарин королевского флота более неспособна выходить в море на боевое дежурство.
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