Крушение «Сити» в Париже, провал «Баварии», Клаудиньо перешел в «Аль-Садд», Синнер разгромил де Минаура, «Спартак» расстался с Селиховым, «Боруссия» уволила Шахина, допинг бельгийского всадника и другие новости

Алексей Патрикеев

"Уточнение Without prejudice – оно означает, что это письмо, которое нельзя будет затем использовать в суде или для каких-либо еще разбирательств. Фраза снимает юридическую ответственность. По данным ESPN, 21 января агент Клаудиньо сообщил «Палмейрасу», что планы «изменились» – что «Зенит» предпочитает продать игрока «Аль-Садду». Тогда менеджер бразильского клуба связался с Погореловым и спросил: «Максим, мне нужно кое-что понять: разве мы не достигли соглашения, разве не все уже согласовано?» Погорелов спустя минуту ответил: «Могу ли я перезвонить? Между клубами все улажено. Все верно». Оказалось, все не так просто. С самим этим письмом «Палмейрас», очевидно, не может пойти в суд или как-то еще оспаривать сделку «Зенита» с «Аль-Саддом». Очевидно, раздражение у бразильского клуба вызвали именно расхождения обещаний, пусть и данных без юридической силой, с итоговым решением. Вероятно, это чисто человеческая эмоция. Поэтому последовало эмоциональное заявление – обвинение во лжи, а не разбирательство."