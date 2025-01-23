1. В Лиге чемпионов вновь выдался яркий вечер. «Манчестер Сити» проиграл «ПСЖ» (2:4), ведя 2:0 к 56-й минуте, и рухнул в зону вылета.
Крушение «Сити» в Париже, провал «Баварии», Клаудиньо перешел в «Аль-Садд», Синнер разгромил де Минаура, «Спартак» расстался с Селиховым, «Боруссия» уволила Шахина, допинг бельгийского всадника и другие новости
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Патрикеев
"Уточнение Without prejudice – оно означает, что это письмо, которое нельзя будет затем использовать в суде или для каких-либо еще разбирательств. Фраза снимает юридическую ответственность. По данным ESPN, 21 января агент Клаудиньо сообщил «Палмейрасу», что планы «изменились» – что «Зенит» предпочитает продать игрока «Аль-Садду». Тогда менеджер бразильского клуба связался с Погореловым и спросил: «Максим, мне нужно кое-что понять: разве мы не достигли соглашения, разве не все уже согласовано?» Погорелов спустя минуту ответил: «Могу ли я перезвонить? Между клубами все улажено. Все верно». Оказалось, все не так просто. С самим этим письмом «Палмейрас», очевидно, не может пойти в суд или как-то еще оспаривать сделку «Зенита» с «Аль-Саддом». Очевидно, раздражение у бразильского клуба вызвали именно расхождения обещаний, пусть и данных без юридической силой, с итоговым решением. Вероятно, это чисто человеческая эмоция. Поэтому последовало эмоциональное заявление – обвинение во лжи, а не разбирательство."
Ответить
14 час.
Алексей Патрикеев
Товар не был оплачен? Тогда, какие предъявы? Видимо, арабы все оплатили, как говорится, под ключ наликом. И все дела. Опять же, сам футболист дал согласие, без этого дело бы не пошло.
Ответить
14 час.
КУАТ
Что это было? Попытка оправдаться? Мне всё равно куда ушёл Клаудиньо. Только у Зенита могут быть проблемы в будущем при общении с бразильцами.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии