7дней.ru

105 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Котова
    Вот кому это надо, семейство стриптизеров, все страшные и глупые«Начала вырыватьс...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, просто нужно привыкнуть.Обливают помоями:...
  • Traveller
    И кто этой лошади платит такие деньги? И за что?Спасти деньги от ...

Шон Пенн официально завершил свой развод

Шон Пенн официально завершил свой развод

Надежды фанатов на примирение супругов не оправдались. Шон Пенн LEGION-MEDIAХотя фанаты Шона Пенна надеялись, что до этого дело все же не дойдет, в непростой лав-стори 61-летнего Шона 30-летней красотки Лейлы Джордж поставлена официальная точка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх