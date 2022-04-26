Шон Пенн официально завершил свой развод

Надежды фанатов на примирение супругов не оправдались. Шон Пенн LEGION-MEDIAХотя фанаты Шона Пенна надеялись, что до этого дело все же не дойдет, в непростой лав-стори 61-летнего Шона 30-летней красотки Лейлы Джордж поставлена официальная точка.