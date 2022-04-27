Джа Морэнт исполнил фантастический данк через Малика Бизли

Джа Морэнт исполнил фантастический данк через Малика Бизли

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в конце третьей четверти 5-го матча серии первого раунда плей-офф против «Миннесоты» исполнил фантастический данк через Малика Бизли.

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