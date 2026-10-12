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Главе аппарата курганского губернатора Зонтикову добавили полномочий

Руководителю аппарата губернатора Курганской области Ивану Зонтикову закрепили дополнительные обязанности по вопросам госслужбы и награждения жителей.

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