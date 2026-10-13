Врач Фролова: длительное одиночество организм может воспринимать как стресс

Терапевт, кардиолог, сомнолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Фролова рассказала, что длительное чувство одиночества организм может воспринимать как хронический стресс.
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