День святой Ирины Египетской 1 октября: традиции, запреты и приметы Елена Галицкая1 октября – это день, когда православные верующие отмечают праздник святой Ирины Египетской, известной как «Целительница».
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