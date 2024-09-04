Магнитных бурь будет больше: солнечная активность XXI века побила рекорды, удивив ученых Ольга ВайленкоВ конце лета 2024 года научное сообщество столкнулось с сенсацией: индекс солнечного цикла, отражающий уровень активности нашего светила, достиг значений, которые никто не ожидал.