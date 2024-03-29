О громкой краже в усадьбе Покровское-Стрешнево сняли фильм

«В одно прекрасное утро 1913 года я получил письмо от знатной московской барыни княгини Шаховской Глебовой-Стрешневой — одной из богатейших женщин в России» — так начинается первый рассказ книги воспоминаний бывшего начальника Московской сыскной полиции Аркадия Кошко (1867-1928) о краже из подмосковной усадьбы розового бриллианта.
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