Фильм “Годзилла и Конг: Новая империя” собрал $37 млн в день премьеры Как сооб...

Фильм “Годзилла и Конг: Новая империя” собрал $37 млн в день премьерыКак сообщает журнал Variety , фильм “Годзилла и Конг: Новая империя”, с бюджетом в $135 млн заработал в первый день проката $37 млн , превысив ожидания аналитиков.