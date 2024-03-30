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Фильм “Годзилла и Конг: Новая империя” собрал $37 млн в день премьеры Как сооб...

Фильм “Годзилла и Конг: Новая империя” собрал $37 млн в день премьеры Как сооб...

Фильм “Годзилла и Конг: Новая империя” собрал $37 млн в день премьерыКак сообщает журнал Variety , фильм “Годзилла и Конг: Новая империя”, с бюджетом в $135 млн заработал в первый день проката $37 млн , превысив ожидания аналитиков.

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