Стрелочка повернулась: LucasFilm добавила Кару Дюн в энциклопедию ЗВ, а персонаж...

Стрелочка повернулась: LucasFilm добавила Кару Дюн в энциклопедию ЗВ, а персонажей из “Аколита” – нетК удивлению многих фанатов “Звездных войн”, сообщается, что Кара Дюн которую сыграла Джина Карано в сериале “Мандалорец”, появилась в новой официальной энциклопедии “Звездных войн”.
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