Qualcomm и Bosch работают над «автомобильным суперкомпьютером»

Как правило, автомобильные компьютеры очень ограничены в ресурсах. Если ранее с этим можно было мириться, то с выходом автомобильной начинки на новый уровень, требования к бортовым компьютерам также возросли.
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