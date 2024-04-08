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Глава СК заинтересовался пропажей девушки в Новосибирской области в 2003 году

Глава СК заинтересовался пропажей девушки в Новосибирской области в 2003 году

21 год назад девушка не вернулась домой после посещения ночного клуба. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении девушки в Новосибирске.

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