Глава СК заинтересовался пропажей девушки в Новосибирской области в 2003 году

21 год назад девушка не вернулась домой после посещения ночного клуба. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении девушки в Новосибирске.
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