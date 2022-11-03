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Все атаки ВСУ на Херсон отбиваются – Стремоусов

Все атаки ВСУ на Херсон отбиваются – Стремоусов

Украинская армия увязла в оборонительных линиях русской армии, её блицкриг сорван.Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что у ВСУ ничего не выходит, и оценил текущую ситуацию на южном направлении, как некритичную.

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