Все атаки ВСУ на Херсон отбиваются – Стремоусов

Украинская армия увязла в оборонительных линиях русской армии, её блицкриг сорван.Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что у ВСУ ничего не выходит, и оценил текущую ситуацию на южном направлении, как некритичную.