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«Зенит» разгромил «Крылья» и продлил контракты Малкома и Клаудиньо, Зинченко в «Арсенале», «Барсе» нужен защитник «Атлетика», отменен мастер-класс Трусовой в Швеции, «Алания» потеряла кубок и другие новости

«Зенит» разгромил «Крылья» и продлил контракты Малкома и Клаудиньо, Зинченко в «Арсенале», «Барсе» нужен защитник «Атлетика», отменен мастер-класс Трусовой в Швеции, «Алания» потеряла кубок и другие новости

Всем привет! Начинаем с дайджеста главных спортивных новостей твои новые выходные. Яркие, счастливые и незабываемые 😻 1.

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