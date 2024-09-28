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Кох: «Бавария» хочет подписать Вирца из «Байера» за €100 млн

Кох: «Бавария» хочет подписать Вирца из «Байера» за €100 млн

Мюнхенская «Бавария» намерена побороться за полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. По информации журналиста Максимилиана Коха в соцсетях, мюнхенцы рассчитывают, что летом 2025-го стоимость игрока снизится со €150 до €100 млн.

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