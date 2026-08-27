У пикапа Sollers ST8 появилась версия с автоматической коробкой

Спустя больше года после старта продаж пикапа Sollers ST8, который собирают на мощностях Ульяновского автозавода, производитель наконец выполнил летнее обещание и вывел на рынок долгожданную версию с бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии