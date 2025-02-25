Выявлены грубые нарушения: сразу два кафе во Владивостоке закрыли за антисанитарию

Во Владивостоке за грубые нарушения закрыли сразу два кафе. Проверка выявила не только антисанитарию, но и нелегалов среди работников заведений, о чем рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
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