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  • Eduard
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Выявлены грубые нарушения: сразу два кафе во Владивостоке закрыли за антисанитарию

Выявлены грубые нарушения: сразу два кафе во Владивостоке закрыли за антисанитарию

Во Владивостоке за грубые нарушения закрыли сразу два кафе. Проверка выявила не только антисанитарию, но и нелегалов среди работников заведений, о чем рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края, сообщает PRIMPRESS.

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