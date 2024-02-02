В Австрии назвали предательством согласие канцлера поддерживать Украину

ВЕНА, 2 февраля, ФедералПресс. Лидер самой популярной в Австрии партии, правой оппозиционной Австрийской партии свободы Герберт Кикль назвал «предательством» согласие канцлера республики Карла Нехаммера выделить Украине 50 млрд евро.
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