Россиянам объяснили, почему чеснок подорожал на 40%

Это один из самых подорожавших продуктов за год Низкая урожайность, засуха и монополия китайских компаний привели к подорожанию чеснока в России на 41%, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Росстата.
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