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Регион 29

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Почти 8 тысяч жителей Поморья обратились к врачам после укусов клещей

Почти 8 тысяч жителей Поморья обратились к врачам после укусов клещей

С начала сезона в Архангельской области выявили 45 случаев клещевого энцефалита и 30 случаев боррелиоза.

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