ГлагоL

22 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Климова
    Уже давно надо выделить о оградить!велодорожки для велосипедов,самокатов и прочего ибо идти по улице пешком становитс...Проезд электросам...
  • Сергей
    Да ну, а народ, что против? Или дошло после атак на маскву и на Рублевку в частности?В Кремле заявили ...
  • Вовладар Даров
    Кто же ее спросит!Пугачева запретил...

Главы 20 крупнейших разведок мира провели тайную встречу в Сингапуре

Главы 20 крупнейших разведок мира провели тайную встречу в Сингапуре

Прежде об их ежегодных встречах не сообщалось.фото: unsplash.com/@photogolic--> Высокопоставленные должностные лица 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу в рамках саммита по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх