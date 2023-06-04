Главы 20 крупнейших разведок мира провели тайную встречу в Сингапуре

Прежде об их ежегодных встречах не сообщалось.фото: unsplash.com/@photogolic--> Высокопоставленные должностные лица 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу в рамках саммита по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.