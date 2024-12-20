Фицо заявил о попытке подкупа со стороны Зеленского ради членства в НАТО

На переговорах в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО.
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