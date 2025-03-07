В Нурлате открылся спортивный клуб имени героя СВО Виктора Мякишева

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной В Нурлате состоялось торжественное открытие физкультурно-спортивного клуба, названного в честь Виктора Мякишева – уроженца города, погибшего в ходе специальной военной операции.
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