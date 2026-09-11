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Более миллиарда строк данных россиян утекли в Сеть за полтора года — Россия вышла на первое место по публичным утечкам

Более миллиарда строк данных россиян утекли в Сеть за полтора года — Россия вышла на первое место по публичным утечкам

Россия обогнала другие регионы мира по числу опубликованных баз данных — исследование F6 Специалисты F6 зафиксировали 326 случаев публичной публикации баз данных российских компаний за 2025 год и первую половину 2026-го.

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