Microsoft анонсировала большую презентацию на июнь, в 2024 году владельцы Xbox Series X|S получат 10 крупных проектовОфициально на Xbox Series X|S и ПК к релизу в 2024 году на данный момент заявлены Microsoft Flight Simulator 2024, Hellblade 2, Avowed, Indiana Jones and the Great Circle, Ara: History Untold и Towerborne.