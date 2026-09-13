Любовь Аксенова объяснила причины временной разлуки с мужем ради роли

Любовь Аксенова в интервью программе «Актерская студия» с Вадимом Верником на платформе VK Видео рассказала о необычном подходе к подготовке к роли в фильме «Без меня».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
- ИС Продукт под подоз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым