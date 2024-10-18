Появились подробности благоустройства старейшего парка Няндомы

В Няндоме благоустраивают старейший городской парк, в котором появится новый экомаршрутБлагоустройство парка "Стрелка" в Няндоме, который является старейшим и самым крупным в городе, ведется по программе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях нацпроекта "Жилье и городская среда".