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Царьград

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Жительница Петербурга добивается компенсации за смерть брата в зоне СВО

Жительница Петербурга добивается компенсации за смерть брата в зоне СВО

Петербурженка пытается взыскать с минобороны деньги за умершего на СВО братаЖительница Северной столицы пытается получить компенсацию от Министерства обороны за смерть родного брата в зоне спецоперации.

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