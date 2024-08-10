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«Зависли» на фоне близкого краха экономики США – Белый дом «в ступоре»

«Зависли» на фоне близкого краха экономики США – Белый дом «в ступоре» Евгения КомароваЭкономическая нестабильность в США в преддверии президентских выборов приобретает все более острые очертания.

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