Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зе-режим не мобилизует правоохранителей, чтобы было кому подавлять бунты

Зе-режим не мобилизует правоохранителей, чтобы было кому подавлять бунты

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нуэжны силовики в тылу для подавления возмущенных граждан. Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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