Президенту Украины Владимиру Зеленскому нуэжны силовики в тылу для подавления возмущенных граждан. Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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