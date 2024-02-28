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Минфин РФ надеется, что обмен активами стартует в ближайшие недели

Минфин РФ надеется, что обмен активами стартует в ближайшие недели

РИАМО - 28 фев. По словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, в Минфине ожидают, что обмен замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами начнется в ближайшие недели, передает РБК.

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